Сборка компьютера для видеомонтажа и рендеринга в 4k - 8k 2019 и 2020 года на AMD Ryzen за 160000 рублей и выше.

Что нужно от ПК для рабочих задач таких как рендеринг видео в Adobe Premiere Pro? Конечно же лучшей производительности и выгоды за каждую потраченную копейку. В этой статье я расскажу, какие комплектующие лучше подойдут к компьютеру для монтажа видео, и речь пойдёт преимущественно о продуктах компании AMD. Почему процессоры Ryzen Treadripper больше подходят для профессионального рендеринга, чем Ryzen 9 3900x или intel i9 9900k? Нужна ли видеокарта Radeon VII для обычного видеомонтажа, или можно сэкономить?

В нынешнее время появилось много людей, которые делают видеоконтент, будь то блогеры или видеооператоры. Качество съёмки значительно возросло, потому что стали доступны камеры, предназначенные для профи, например, Black Magic, способные снимать видео в 4к.

Следовательно, появилась потребность в мощном железе для компьютера, которое обеспечивало бы комфортную работу в программе видеомонтажа, а также и скорость рендеринга. Особенно важен пререндер видео с эффектами в реальном времени. Если монтировать простенькие ролики в разрешении FullHD 60 кадров с некоторыми спецэффектами и цветокоррекцией, то хватит и базовой игровой сборки ПК на каком-нибудь, относительно свежем i5 или Ryzen R7 первого поколения, с видеокартой 1060 6 Гб видеопамяти, и 16 ГБ ОЗУ. Данное железо может справиться и с 4k разрешением в видеомонтаже, но финальный рендер будет длиться очень долго, да и о профессиональном уровне работы с графикой не может быть и речи.

Для монтирования видео в таком высоком разрешении хватит GTX 1060 6 GB, как говорится, с головой, но если бюджет ПК под рендеринг переваливает за все дозволенные границы, то можно купить и GTX 1080, и RTX 2070, и AMD Radeon VII, что дадут значительный прирост производительности.

Приобретать такие видеокарты есть смысл, если продуктивность вашей работы целиком зависит от GPU, и вы на 100% уверены, что от такой дорогой комплектующей будет явная польза.

Для профессиональных видеомонтажёров компания Apple недавно выпустила свежий Mac Pro 2019, который в Final Cut Pro или в Davinci Resolve показывает чудеса с обработкой видео в разрешении 8k с кучей слоёв и эффектов. Но такой системный блок стоит от 400000 рублей за самую низшую сборку, от которой и смысла не будет, к тому же в комплект не входит специальный монитор «идеальный» для цветокоррекции с разрешением 6k, по цене $6000, плюс подставка $1000.

На лицо факт явной переплаты за бренд и разработку проприетарного железа и программного обеспечения.

Что же делать в случае, если есть околопрофессиональная техника для видеосъёмки (может у вашего видеооператора, а вы всего лишь монтажёр), но не хочется переплачивать?

Ведь, как говорят школьники: «Ды за эти деньги, я лучше соберу и мощнее!»

В случае с Mac Pro – довольно таки спорное заявление, но можно собрать комп, на котором монтировать в 4k будет очень даже удобно и быстро, весьма за терпимую сумму денег.

На чём я хочу заострить внимание: я не буду рассматривать дорогущие процессоры от Intel с множеством ядер, понятное дело, что Xeon за 150 тысяч рублей будет летать, как истребитель в небе при тяжёлом рендере. Ещё бы, за такую-то цену. Так же я не предлагаю к покупке свежий топовый игровой процессор intel i9 9900K, который можно разогнать до 5.2 ГГц, ибо проц с такой гигантской частотой, мощными ядрами, сделаный специально для высоких ФПС в играх на ультре. Тем более он имеет 8 ядер и 16 потоков, что конечно очень хорошо, если вы геймер, но не если профессиональный видеомонтажёр. Да, понятное дело, что этот процессор вытянет с лёгкостью трудоёмкий монтаж, но покупать его чисто для работы бессмысленно.

Что больше всего влияет на скорость рендеринга?

Кроме видеокарты, к ней мы позже подойдём. Основательно так ускоряет процесс количество ядер, а если быть точнее, то потоков. И раз уж у всех современных процессоров что у AMD Ryzen, что у Intel почти сровнялась производительность и эффективность, приходящееся на одно ядро, то легче стало искать аналоги для сравнения.

Два года назад компания AMD выпустила процессоры на новом техпроцессе и ядре Zen. Обычные Ryzen 3, 5 и 7 предназначены для разных задач, в том числе и игровых в более производительных решениях, и многоядерные камни серии Threadripper, которые в серьёзных играх показывали не столь высокую производительность, нежели в рендере и многопоточных вычислениях, по сравнению с собратьями.

Threadripper 1920x с 12 ядрами и 24 потоками, долгое время был фаворитом сборок для рендера, особенно за свою стоимость.

Платформа TR4 также могла предложить более платёжеспособным монтажёрам процессоры Threadripper 1950х с 16 ядрами и 32 потоками, которые были дороже на 20000 рублей, но оправдывали вложенные деньги своей скоростью и производительностью в многопоточных вычислениях. На дынный момент вышло уже второе поколение процессоров, и оно же сменилось третьим, которое ещё и оказалось производительнее.

Гонка вооружений в области производительности и многоядерности достигла апогеи. Когда Intel каждый год меняли количество ядер и потоков у своих CPU, в целях поиметь значительную часть выгоды с людей, что велись на ребрендиговые продукты, скупая их от безысходности, получая прирост 5-10% и полную несовместимость с предыдущими поколениями сокетов, то AMD сделала «ход конём» - выпустив процессор на 7 нанометровом техпроцессе, который смог конкурировать ни только с игровым флагманом i9-9900k.

Процессор получил название AMD Ryzen 9 3900X, 12 ядер и 24 потока, частоту от 3800 МГц в стоке, до 4600 МГц в бусте, так ещё и поддерживал ОЗУ с частотой 3200 МГц и был ледяным - TDP 105 Вт. После его выхода Райзены Threadripper 1920x, 1950 перестали быть актуальными, ибо AMD Ryzen 9 3900X показывал почти такие же высокие результаты в видеомонтаже, так ещё стал стабильно держать высокий ФПС в играх, как у аналога конкурента.

Да, ценник высокий: около 42000 рублей, но это самый выгодный процессор, мощность которого в соотношении мощность на 1 рубль, имеет самый высокий показатель.

Но вы так же можете немного сэкономить и купить AMD Ryzen Threadripper 1920х за 31000 рублей, для работы сойдёт, но он медленнее и горячее.

Боксовый вариант Intel Core i9-9900K обойдётся геймерам в 40000 рублей.

Как многопоточность влияет на скорость рендеринга видео.

Экспорт видеоролика в разрешении 1080p с кодеком H.264 в монтажной программе Adobe Premiere Pro на 10 ядрах показал лучшие результаты в скорости.

По многочисленным тестам было выявлено, что при использовании двух ядер процессора производительность увеличивалась ровно в два раза, при пяти ядрах – в четыре раза, а десять ядер ускоряли процесс в шесть раз. Но рендер видео с данными характеристиками на 16 ядрах показал просадки производительности.

Экспорт 4K видео в том же кодеке показывал пик производительности при использовании семи-восьми ядер. Два ядра давали прирост в два раза, четыре – в четыре раза, и семь ядер – в пять раз.

Что касается генерации пререндера (превью) в 1080p, то результаты оказались схожими, но генерация превью в разрешении 4K полностью раскрыла потенциал 16 ядер процессора! Использование четырёх ядер дало прирост в четыре раза, восемь ядер – в шесть раз, а 16 ядер увеличили производительность в восемь раз!

Тесты процессоров AMD Ryzen и Intel в видеомонтаже и рендеринге.

Хочу напомнить, компания AMD оффициально заявляла, что архитектура Zen2, на которой построены процессоры Ryzen тетьего поколения, на 21% производительней предыдущей архитектуры Zen+ в однопоточном режиме.

И правда, последнее время инженеры добились многого, и приблизились по показателям к конкуренту Intel, а те знают толк в колоссальной производительности на одном ядре. Но нам важно, как все мощные ядра покажут себя в рендеринге, и какой процессор выгоднее будет купить по схеме цена-качество. Сколько необходимо будет потратить денег, на единицу времени рендеринга.

Самые популярные профессиональные программы для видеомонтажа это Final Cut Pro и Davinci Resolve, использующие фактически один и тотже движок, и конечно же Adobe Premiere Pro. Для первой необходимо будет установить Хакинтош, а для второй и третьей - Windows 10, для того чтобы задействовть все потоки процессоров.

В Давинчи лучше всего показал себя Ryzen Threadripper 2950x, 2920x был практически наравне с R9 3900x, i9-9900k оказался таким же медленным, что и R7 3700x.

В примьере дела обстоят подругому: i9-9900k сровнялся по скорости рендера с R9 3900x, в самым быстрым оказался Threadripper 2950x и его младший брат Threadripper 2920х, который недалеко ушёл от 1920x, хоть его и нет на графике, количество ядер, как оказалось, зарешало.

Разница в рендере между Threadripper 1920x vs 1950х продемонстрирована на видеоролике в шапке статьи.

Какой процессор купить для видеомонтажа?

Если при сборке компьютера для видеомонтажа и рендеринга стоит цель, вписаться в бюджет 160000 рублей (базируюсь на розничных ценах на комплектующие магазина DNS), то нет смысла переплачивать за AMD Ryzen Threadripper 2950x (70000 рублей), можно присмотреться к AMD Ryzen Threadripper 2920x, что будет стоить 35000 рублей, и даст практически незаметную технологию повышения скорости работы оперативной памяти, в отличие от AMD Ryzen 1920x, но и процессор первого поколения будет стоить 31000 рубелей. И это выбор редакции.

Что касается Intel Core i9-9900k и AMD Ryzen R9 3900x, это игровые процессоры, и на них можно отлично работать с видео, но их цена переваливает за 40000 рубелй, и по сравнению с Тридрипперами они всё таки проигрывают в скорости. Данные CPU подойдут стримерам или геймерам, которые делают ролики для ютуба, но не профессиональным видеомонтажёрам, в конце концов - совершенно разные сборки. AMD Ryzen R9 3900x вообще сложно найти и купить в магазинах, ибо процессор в дефиците из-за ажиотажа и хайпа вокруг новинки, и чтобы раскрыть весь потенциал новых Райзенов, необходимы дорогущие материнские платы с топовыми чипсетами.

Какую видеокарту выбрать для комфортного монтажа в 4k и в 8k?

Повторюсь, что для минимального монтажа видео в разрешении 4k (полнокадровое 4096 × 3072 1,33:1 (4:3, 12:9)) достаточно будет обзавестись видеокартой nvidia 1060 6 GB или более быстрой по памяти nvidia 1660 6 Gb, особенно если хочется прям очень вписаться в бюджет.

Например Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 DUAL [NE51660018J9-1161A]

Но для более серьёзных задач в монтаже при работе с графикой лучше присмотреть вариант помощнее например Radeon VII или Vega 64, и судя по тестам при монтаже в 8k Vega 56 отлично показывает себя в деле.

Тест в Блендере показал следующие результаты:

Если в Примьере между видеокартами особой разницы в монтаже нет,

то в Давинчи GPU AMD Radeon VII показывает очень крутые результаты, nvidia RTX 2080 тоже на высоте,

Но самая дешёвая 2080 стоит около 50000 рублей, а цена Radeon VII около 64000 рублей, и цены не думают снижаться. Такая видеокарта подойдёт для самой топовой сборки под профессиональный видеомонтаж.

Вообще с ценами в рознице очень странно дела обстоят, особенно в сетевых магазинах, и если вы хотите сбалансированную связку с Threadripper 1920x, то лучший выбор это референсный вариант Radeon Vega 64.

Да, турбинное охлаждение будет иногда шуметь в нагрузке, но в последствии его можно заменить на СВО или более производительный воздух, и во всяком случае это будет выгоднее, чем покупать версию с вентиляторами. Вендоры обычно модернизируют стоковые GPU чтобы значительно увеличить ценник, а так же немного поднимают частоты с завода, чтобы презентовать видеокарту как супер игровую и накинуть ещё несколько тысяч деревянных. Разогнать то и самому можно, Afterburner в помощь.

Материнская плата под видеомонтаж.

Как выбрать хорошую материнскую плату под многоядерный мощный процессор для видеомонтажа? В случае с Тридрипперами (сокет TR4) выбор невелик, все материнки их высококачественных компонентов, просто берём самую дешёвую.

ASRock X399 PHANTOM GAMING 6 хороша многим, это и частота поддерживаемой оперативной памяти 3400 МГц, в 4 канала и максимальным объёмом 128 ГБ. 8 штук Sata 6 Гб/с в случае подключения рейд массива для хранения исходников в прорезе 4к. 4 штуки порта под m2 ssd накопители. И куча дополнительных портов USB разного типа. PCI-e x16 разъёмы полноценны и могут работать в режимах 16-16-16. Так же имеются радиаторы на силовых местах и системном SSD.

Что удивительно, процессоры AMD Ryzen третьего поколения полностью не раскрывают свой потенциал на бюджетных материнских платах, и если брать R9 3900x в сборку, то материнка которая не будет сдерживать его мощь обойдётся вам в 17 тысяч рублей.

И данная связка будет дороже на 10 тысяч, чем платформа на Тридриппере, притом, что на практике всё будет рендериться одинаково.

Вы наверное спросите: "Автор, всёже почему ты так топишь за сборку на АМД?"

Плюс платформы TR4 и даже AM4 в том, что она совместима с ЦПУ всех поколений, чем не может похвастаться компания Intel. Я сомниваюсь, что школьник или киберспортсмен, которому нужны овер 100500 FPS в Доте2 или ещё где-то будет интересоваться оптимальной и профессиональной сборкой чисто под видеомонтаж. Человек, что зарабатывает на жизнь используя компьютер нитолько для игр, может позволить себе проапгрейдить, если появится нужда, тот же Threadripper 1920x до 2950x, как только окупит вложения. Интересный факт: перед выходом следующего поколения в рамках одной платформы, ценники на предыдущие процы значительно снижаются. Так что старый проц всегда можно продать на вторичном рынке, ибо заинтересованных в покупке многоядерных "камней", по приятно низкой цене, очень много.

Блок питания для Threadripper + Vega 64.

От выбора блока питания зависит многое, самое главное это сохранность вложенных средств в комплектующие. У качественного БП должен быть и хороший запас мощности при обилии железок внутри системного блока, а также адаптивная защита от перегрузов, сверхтоков и короткого замыкания. Немаловажно тихое и продуктивное охлаждение всех силовых компонентов, ведь при финальном рендеринге большого проекта компьютер будет долгое время работать в максимальной нагрузке. Модульность блока питания приветствуется при кабельменеджменте, и разъёмов должно хватить для подпитки процессора, видеокарты (или несколько) и рейд-массива из HDD.

Я нашёл наиболее разумный вариант: Corsair RMx на 850 Ватт.

Оперативная память для Threadripper.

Существует такой, якобы, догмат, что оперативная память с радиаторами и прочими украшательствами (я про RGB подсветку и цыганское золото) это переплата. Но производительная ОЗУ под долгой нагрузкой при рендеринге, однозначно, будет нагреваться, поэтому все модели высокого класса оснащаются пассивным охлаждением.

Как подобрать оперативную память для компьютера? Нужно обращать внимание на 3 фактора:

Базовая частота RAM, Короткие тайминги, Контроллеры памяти.

Если с последним немного сложновато, в плане того, что вы не сможете заглянуть под радиатор (хотя можно найти в интернете детальный обзор модели ОЗУ), то определиться с частотой и найти самые короткие тайминги, чтобы всё это было за разумные деньги вполне выполнимая задача.

Тридриппер поддерживает оперативку DDR4 с частотой 2667 МГц, но никто не запрещает купить озу на 3000 МГЦ, и даже разогнать её до 3200 МГц, что увеличит её пропускную способность. И поскольку контроллер оперативной памяти АМД размещают внутри процессора, а не на материнской плате, то от скорости модулей RAM будет зависеть скорость обработки информации ядрами процессора.

По соотношению цена/качество (и здравый смысл) я нашёл следующий вариант ОЗУ от компании G.Skill два модуля по 16 Гб за 17500 рублей.

Для оптимальной сборки под видеомонтаж хватит этого объёма, но можно докупить ещё один такой комплект и расширить оперативку до 64 Гб, притом, что она будет работать в 4 канала, и это придаст системе буст при рендеринге. Не буду говорить о том, что планки по 16 Гб наиболее подходящий выбор, если планируется увеличение объёма ОЗУ до 128 Гб, который является максимальным для выбранного нами процессора.

Накопители SSD и HDD под монтаж.

Сколько SSD должно быть в современном компьютере в 2019 году?

Один самый быстрый под операционную систему и софт. Второй относительно быстрый и ёмкий для хранения временных файлов кэша и исходников видео.

Samsung 970 Evo Pluse отлично подойдёт под систему, с его скоростью считывания 3500 Мб/с, 250 Гб вполне хватит. Данный SSD может нагреваться, так что его нужно установить в тот m2, что с радиатором, PCI-E 3.0 x4 режим работы.

И забудьте про sata 6gb/s и 2.5 дюймовые SSD они медленные и не подходят для работы с 4к. Поэтому для хранения кэша проектов монтажа подойдёт SSD от intel на 1024 Гб 660p series с интерфейсом m2. Скорость чтения и записи около 1900 Мб/с.

О том, как детально выбрать тип SSD-накопителя читайте в этой статье.

Для файловой помойки и долгосрочного хранения видеороликов подойдёт жёсткий диск Seagate на 6 Тб линейки Exos (7200 оборотов в минуту). Отличительная черта данной модели заключается в лучшей организации рейд массива, так что это задел на будущее.

Для чего нужен рейд массив, если вы занимаетесь видеомонтажём?

Необходимо настроить зеркальный режим работы, чтобы не потерять исходники или результат долгой работы, а главное не лишиться денег самому и не расстроить клиентов.

Охлаждение для Threadripper под сокет TR4.

Тридрипперы, довольно таки, горячие, и чтобы печка не спеклась, необходимо позаботится об эффективном отводе тепла от крышки процессора.

Есть два варианта кулера для процессора, что могут развеить 180 Ватт:

Воздушный кулер Be Quiet! Tr4,

СВО Enermax Liqtech TR4 II 280.

Обе системы очень тихие и производительные, и если вы подобрали более компактный корпус, логичнее взять водянку и немного переплатить, а если у вас просторный и хорошо продуваемый корпус, то хватит и воздушного кулера.

Примеры наиболее актуальных корпусов для компьютера.

Корпус должен вмещать в себя все комплектующие, быть из хорошего сплава, с логичной перфорацией для потоков воздуха.

Если экономить то подойдёт обычный корпус без излишеств, например, Corsair Carbide за 7500 рублей.

Всё аккуратно, кулер башенного типа влезет точно, возможность установки длинной системы житкостного охлаждения есть.

Ну и шик, у меня лично такой корпус, в который влезет всё что только пожелаешь - Corsair Graphite 780T за 14000 рублей.

Самый удобный корпус, который я когда либо видел. В него можно установить множество обычных и больших вентиляторов для лучшего обдува, что положительно скажется на долговечности многоядерного процессора в постоянном рендеринге.

Итог.

Минимальная сборка системного блока исключительно под качественную и комфортную работу в программах видеомонтажа и рендеринга обойдётся примерно в 160000 рублей. Я подробно описал методику подбора каждой компектующей, начиная с процессора Threadripper 1920x и видеокарты AMD Vega 64, заканчивая вместительным корпусом. Вам лишь придётся взвесить все за и против, и в зависимости от денежных возможностей докупить необходимые комплектующие именно для ваших нужд. Не забудьте про монитор для видеомонтажа (ищите LG на ips) и остальную периферию.

Данная сборка является максимально выгодным вложением, прекрасным активом, который поможет раскрыть ваши творческие способности, и обязательно окупит себя. Тем более возможность апгрейда самая широкая.

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